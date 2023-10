Volcó un camión con papas y fue saqueado por los vecinos: debió intervenir la policía

Se vivió un momento de mucha tensión, afuera de la ciudad de San Miguel de Tucumán, sobre la autopista Circunvalación, donde un camión que transportaba papas chocó contra un taxi.

Desesperación y miedo

Al enterarse del accidente, vecinos de un asentamiento cercano llegaron al lugar y comenzaron a llevarse la mercadería, hasta que arribó la policía y los hizo retroceder disparándoles balas de goma.

Una persona relató: "Con la necesidad que hay, todos están aquí. El kilo de papa sale 500 pesos. Fue una desgracia con suerte. Mirá cómo quedó el auto, aunque la gente está bien (en referencia a conductores)".

Otra vecina señaló: "La situación se está yendo de las manos en todas las casas. Todos los días aumentan las cosas. No debe pasar eso. Yo tengo un trabajo seguro, pero no me alcanza la plata. ¿De qué vive la gente que no tiene trabajo? Y los planes sociales no alcanzan".

Un joven remarcó: "Sólo queremos comer nosotros. Anoche hemos ida a comprar un poco de papa y el kilo estaba mil pesos. Si las papas están tiradas ahí, nosotros somos todos de un asentamiento y tenemos hambre. Nos están apuntando pero yo sólo quiero juntar las papas del piso".

A continuación, mirá el video.