La sorpresiva decisión de Viviana Canosa que dejó a todos atónitos

La reconocida periodista Viviana Canosa tomó una decisión contundente de cara al balotaje del 19 de noviembre: será fiscal para el partido "La Libertad Avanza", en el que Javier Milei competirá contra Sergio Massa. Canosa expresó su compromiso con la democracia y afirmó: "Mi acto democrático lo voy a hacer yendo a fiscalizar. Me voy a sentar en una silla y me voy a quedar a fiscalizar. Va a ser un aporte mejor para la República que estar sentada en un canal de televisión".

La conductora destacó que la participación ciudadana y el compromiso con la democracia es clave en estos momentos para el país. "Ya lo decidí y voy a fiscalizar para la gente de La Libertad Avanza. Me pueden decir lo que quieran, pero yo creo en la democracia", resaltó.

La periodista también manifestó su preocupación por la integridad del proceso electoral, señalando: "Si hay fraude y si afanan los votos me parece muy injusto. No me gusta ninguno de los dos candidatos, pero voy a defender la democracia y voy a laburar para que no nos afanen los votos". Hizo referencia a irregularidades en Santiago del Estero y reafirmó su compromiso con la transparencia electoral.

Es importante mencionar que, inicialmente, Canosa apoyaba a Javier Milei, pero tras un desacuerdo con el candidato, decidió respaldar a Patricia Bullrich en las elecciones generales y fue muy crítica con el libertario en las últimas semanas.