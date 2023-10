La modelo argentina que brilló en París y hoy trabaja 12 horas diarias como minera en Australia

"Si querés hablarme de versatilidad, hace unos años estaba abriendo pasarelas en Barcelona y en París", remarca Martina Lehmann, en su cuenta de TikTok.

Las vueltas de la vida

La ex modelo revela: "Es un mundo rarísimo. Jamás en mi vida se me ocurrió que yo iba a terminar trabajando acá. Es que yo, nada que ver, estudié administración de empresas, trabajé en empresas, tuve una empresa".

Sobre su actual trabajo de 12 horas diarias en una mina, Martina cuenta: "Yo soy técnica en procesos. Algo que no requiere experiencia previa. Acá la minería es un oficio y empezás de abajo y de ahí vas creciendo. Por lo general la gente ingresa limpiando y de ahí de a poquito se va escalando".

La joven reconoce: "Es muy áspera la vida acá en las minas. Desde el agua de la ducha que tiene muchos minerales, entonces es muy pesada para la piel que queda súper seca y el pelo que te queda electrificado. Te la pasás cubierta de polvo y barro, todo el día. Además de que hay mucho sol todo el día".

Los planes de la joven: ahorrar y regresar

"Quiero volver a Argentina lo antes que pueda y eventualmente de acá a dos años más, ver si me puedo comprar un departamento o algo así allá. No me molesta trabajar, estar entre el esfuerzo, descanso, esfuerzo, disfrute y plata. No me molesta poner esfuerzo y tiempo", remarca Lehmann.

Sobre su sueldo, la ex modelo remarca que el personal de limpieza gana entre 34 y 40 dólares australianos por hora (21 y 25 dólares estadounidenses) mientras que un trade assistant (electricistas, soldadores) gana entre 38 y 60 la hora (24 y 38 dólares estadounidenses).

Dependiendo de la cantidad de semanas que trabajen, los empleados de la mina ganan entre 6000 y 12000 dólares australianos por mes (3800 y 7600 dólares).