En el ciclo de Lanata revelaron cuándo se resolverá la falta de nafta y cuál será su nuevo precio

Cecilia Boufflet explicó en el programa radial de Jorge Lanata las causas de la escasez de nafta y adelantó que próximamente habría un nuevo aumento en los precios de combustibles.

Datos contundentes

La periodista contó en "Lanata sin filtro": "La anterior crisis de faltante de combustible fue en el verano de 2022, después de las elecciones de 2021, cuando se pisaron los precios. Está pasando lo mismo".

Boufflet detalló: "La nafta subió 60% y la inflación es del 140%. Pero no es solo el precio sino también la falta de dólares. El 25% del combustible es importado. Se produce más petróleo del que se consume, pero específicamente del producto que se vende en las estaciones de servicio es necesario importar el 25%".

La panelista remarcó que el costo del combustible importado es de $480 por litro, mientras que el precio de venta es de $300: "Así llegamos a esta situación, con un precio barato de nafta y no tenemos nafta. Hay barcos a los que el Banco Central no les liberó los dólares y no pudieron bajar el combustible".

Sobre la resolución del problema, Boufflet contó: "En la industria petrolera dicen que se solucionaría en el AMBA, mientras que en el interior tardaría por lo menos una semana".

La periodista adelantó, además, que el próximo fin de semana podría haber un aumento de "entre 4% y 8%" en el precio de la nafta. A continuación, mirá el video.